Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии

Защитники сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос поругались из-за ситуации с референдумом Каталонии, информирует AS. Игрок "Реала" обвинил футболиста "Барселоны" в дестабилизации настроений в национальной команде.

Ранее Пике освистали на тренировке сборной, которая проходила в Мадриде. Фанаты призвали уйти футболиста, который, по их мнению, регулярно портит атмосферу в коллективе своими высказываниями в СМИ и социальных сетях. Сам Пике заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Добавим, что Пике и Рамос не редко обмениваются колкостями через прессу и в социальных сетях, однако в сборной, по их утверждениям, они становятся друзьями.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Однако испанское правительство отказалось признавать итоги референдума.