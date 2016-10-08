15:36 | ФУТБОЛ — Испания

Пике хочет стать президентом "Барселоны"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике планирует в будущем стать президентом клуба. Как сообщает sport.es, такие планы у 29-летнего игрока после завершения карьеры. Действующий контракт Пике с "Барселоной" истекает в 2019 году, он хочет подписать новое соглашение, которое будет последним.

Следующие выборы президента "Барселоны" состоятся в 2021 году, но это слишком рано для планов Пике, поэтому он будет баллотироваться на выборах 2027 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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