Пике хочет стать президентом "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике планирует в будущем стать президентом клуба. Как сообщает sport.es, такие планы у 29-летнего игрока после завершения карьеры. Действующий контракт Пике с "Барселоной" истекает в 2019 году, он хочет подписать новое соглашение, которое будет последним.

Следующие выборы президента "Барселоны" состоятся в 2021 году, но это слишком рано для планов Пике, поэтому он будет баллотироваться на выборах 2027 года.