Пике хочет, чтобы Месси сыграл за его "Андорру"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике хочет предложить своему одноклубнику Лионелю Месси на закате карьеры поиграть в ФК "Андорра", который этой зимой приобрел испанец, сообщает Le Figaro. Команда выступает в пятом дивизионе чемпионата Испании, но Пике намерен вывести ее на более высокий уровень. Управляет "Андоррой" Пике посредством своего инвестиционного фонда Kosmos.

Одним из условий продажи "Андорры" фонду Пике стало сохранение базы клуба в княжестве, к тому же большинство игроков должны быть из Андорры.