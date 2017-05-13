22:45 | ФУТБОЛ — Испания

Пике госпитализирован в больницу из-за желудочного гриппа

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике был госпитализирован в больницу с вирусом желудочного гриппа, информирует AS. Испанец уже несколько дней страдает от недуга. Он пропустит ближайший матч 37-го тура чемпионата испании с "Лас-Пальмасом" (14 мая).

Также в этой встрече участие не примут дисквалифицированный Серхи Роберто, а также травмированные Рафинья Алькантара и Жереми Матье.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Незнакомая бабушка в футболке мадридского реала угостила на улице Пике пирожками.

23:32

crazysun78

руки и фрукты желательно мыть... )

23:19