Пике госпитализирован в больницу из-за желудочного гриппа

Защитник "Барселоны" Жерар Пике был госпитализирован в больницу с вирусом желудочного гриппа, информирует AS. Испанец уже несколько дней страдает от недуга. Он пропустит ближайший матч 37-го тура чемпионата испании с "Лас-Пальмасом" (14 мая).

Также в этой встрече участие не примут дисквалифицированный Серхи Роберто, а также травмированные Рафинья Алькантара и Жереми Матье.