Пике госпитализирован из-за желудочного гриппа

Защитник "Барселоны" Жерар Пике был госпитализирован с вирусом желудочного гриппа, информирует AS. Испанец уже несколько дней страдает от недуга. Он пропустит ближайший матч 37-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".

Вдобавок в этой встрече у "Барсы" участия не примут дисквалифицированный Серхи Роберто, а также травмированные Рафинья Алькантара и Жереми Матье.

Матч "Лас-Пальмас" - "Барселона" состоится в воскресенье, 14 мая, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.