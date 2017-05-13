22:45 13 мая | ФУТБОЛ — Испания

Пике госпитализирован из-за желудочного гриппа

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике был госпитализирован с вирусом желудочного гриппа, информирует AS. Испанец уже несколько дней страдает от недуга. Он пропустит ближайший матч 37-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".

Вдобавок в этой встрече у "Барсы" участия не примут дисквалифицированный Серхи Роберто, а также травмированные Рафинья Алькантара и Жереми Матье.

Матч "Лас-Пальмас" - "Барселона" состоится в воскресенье, 14 мая, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Незнакомая бабушка в футболке мадридского реала угостила на улице Пике пирожками.

23:32 13 мая

crazysun78

руки и фрукты желательно мыть... )

23:19 13 мая