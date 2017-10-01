Пике был против проведения матча "Барселона" - "Лас-Пальмас", между игроками возник конфликт

Перед стартом матча 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Лас-Пальмас" в раздевалке каталонцев произошел небольшой конфликт, утверждает Marca. Защитник хозяев поля Жерар Пике был категорически против проведения встречи, тогда как большинство футболистов выступило за выход на поле.

Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра пройдет без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина – беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. (Егор БЫЧКОВ)

Встреча пройдет сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Месси – в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Лас-Пальмасом" //

Фанатская трибуна "Барселоны": "Если клуб не отменит матч – это сделаем мы" //

Матч "Барселона" – "Лас-Пальмас" пройдет без зрителей