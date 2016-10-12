Первый в сезоне матч "Барселоны" и "Реала" пройдет 3 декабря

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас отметил, что время проведения первого в сезоне класико в примере определено. Матч между "Барселоной" и "Реалом" в рамках 14-го тура пройдет 3 декабря в субботу в 16:15 по местному времени.

– Время проведения класико определено, исходя из маркетинговых соображений, – заявил в эфире Cadena Ser Тебас. – Мы выбрали субботу. Подходили три временных слота: 13:00, 16:15 и 18:30. Но между основной массой азиатских зрителей и нами – семь часов разницы. Поэтому игра в 18:30 была бы слишком поздней. А игра в 13:00 была бы слишком ранней для американского рынка.