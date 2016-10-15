Первый гол Месси после травмы помог "Барселоне" обыграть "Депортиво"

"Барселона" на своем поле разгромила "Депортиво" в матче 8-го тура чемпионата Испании. Дубль оформил Рафинья, а также по голу забили Луис Суарес и Лионель Месси. Отметим, что эта встреча стала для 29-летнего аргентинца, который вышел на замену, первой после возвращения в строй после травмы.

Таким образом, каталонцы сократили отставание от лидирующей "Севильи" до одного очка, однако у "Атлетико" есть еще игра в запасе. "Депортиво" остался на 15-й строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Примера

8-й тур

"Барселона" - "Депортиво" - 4:0 (3:0)

Голы: Рафинья, 21 (1:0). Рафинья, 36 (2:0). Л.Суарес, 43 (3:0). Месси, 58 (4:0).

"Барселона": тер Штеген, Динь, Маскерано, Пике, Матье, Бускетс (Месси, 55), Ракитич, Арда Туран, Рафинья (Д.Суарес, 68), Л.Суарес (Пако Алькасер, 46), Неймар.

"Депортиво": Люкс, Лауре, Сидней (Алехандро Аррибас, 29), Альбентоса, Фернандо Наварро, Бруну Гама (Луизинью, 63), Москера, Борхес, Гильерме, Эмре Чолак (Бабел, 56), Андоне.

Предупреждения: Москера, 52. Андоне, 59. Месси, 90.

Удаление: Лауре, 65.

Судья: Санчес Мартинес.

15 октября. Барселона. Стадион "Camp Nou".