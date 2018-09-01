14:23 | Футбол — Испания

Первая тренировка Промеса в "Севилье". Как это было


Сегодня, 1 сентября, вингер сборной Голландии Квинси Промес провел тренировку в составе "Севильи". Для 26-летнего игрока это первое занятие с андалусийцами. 

Лишь 10 минут сегодняшней тренировки были открыты для прессы. 

 

 

Накануне Промес подписал пятилетний контракт с "Севильей". По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер игрока 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.

Завтра, 2 сентября, "Севилья" проведет игру 3-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Видеотрансляцию данной игры вы сможете увидеть на сайте "СЭ" в прямом эфире.

Крыховяк и Хеведес вместо Промеса и Головина

К комментариям
1
Материалы других СМИ