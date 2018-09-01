Первая тренировка Промеса в "Севилье". Как это было

Сегодня, 1 сентября, вингер сборной Голландии Квинси Промес провел тренировку в составе "Севильи". Для 26-летнего игрока это первое занятие с андалусийцами.

Лишь 10 минут сегодняшней тренировки были открыты для прессы.

🎙 @pablomachindiez: "Tenemos bastantes jugadores con experiencia en los derbis, he incentivado a los veteranos para que le expliquen a los nuevos como siente esto un sevillano. Contaremos con el respaldo de nuestra afición, queremos lograr la victoria por ellos".#ElGranDerbi pic.twitter.com/F0hcexD7Z5 – Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 сентября 2018 г.

Накануне Промес подписал пятилетний контракт с "Севильей". По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер игрока 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.

Завтра, 2 сентября, "Севилья" проведет игру 3-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Видеотрансляцию данной игры вы сможете увидеть на сайте "СЭ" в прямом эфире.

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