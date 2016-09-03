Перес считает Доннарумму будущим основным вратарем "Реала", но Зидан в этой роли видит своего сына

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов "Реала", утверждает каталонское издание Sport. Согласно источнику, президент мадридцев Флорентино Перес видит в 17-летнем голкипере следующего основного стража ворот команды. Тем не менее, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан готовит эту роль для своего сына – Люки Зидана, который выступает за вторую команду "Реала" и также считается одним из самых талантливых игроков своего поколения.