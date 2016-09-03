23:15 | ФУТБОЛ — Испания

Перес считает Доннарумму будущим основным вратарем "Реала", но Зидан в этой роли видит своего сына

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Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов "Реала", утверждает каталонское издание Sport. Согласно источнику, президент мадридцев Флорентино Перес видит в 17-летнем голкипере следующего основного стража ворот команды. Тем не менее, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан готовит эту роль для своего сына – Люки Зидана, который выступает за вторую команду "Реала" и также считается одним из самых талантливых игроков своего поколения.

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баламошка

Скоро в Реале одни Зиданчики будут бегать.

23:33

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