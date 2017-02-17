Перес ради семьи покинет "Реал"?

Президент "Реала" Флорентино Перес в ближайшее время может покинуть свой пост, утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, 69-летний испанец устал от чрезмерного внимания к своей персоне. Он планирует посвятить себя семье. Тем не менее точная дата, когда это произойдет, пока неизвестна, как и имя его преемника.

Напомним, Флорентино Перес является президентом "Реала" с 2000 года. За время правления Переса мадридский клуб пять раз выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок Испании, четырежды - Суперкубок Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.