11:21 | ФУТБОЛ — Испания

Перес ради семьи покинет "Реал"?

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Президент "Реала" Флорентино Перес в ближайшее время может покинуть свой пост, утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, 69-летний испанец устал от чрезмерного внимания к своей персоне. Он планирует посвятить себя семье. Тем не менее точная дата, когда это произойдет, пока неизвестна, как и имя его преемника.

Напомним, Флорентино Перес является президентом "Реала" с 2000 года. За время правления Переса мадридский клуб пять раз выиграл чемпионат Испании, дважды - Кубок Испании, четырежды - Суперкубок Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.

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Материалы REN-TV

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