Перес отказался назвать преемника Зидана

Президент "Реала" Флорентино Перес отказался называть кандидатуру возможного преемника Зинедина Зидана, который сегодня объявил о своем уходе с поста главного тренера команды. Как объяснил Перес, отставка француза стала для него шоком, поэтому он пока не готов обсуждать вопрос сменщика.

Однако, по информации СМИ, наиболее вероятными кандидатами на должность главного тренера Королевского клуба являются бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино и бывший игрок "Реала" Гути.

Напомним, что Зидан руководил "сливочными" с 2016 года.