Перес недоволен высказываниями Зидана по поводу Аррисабалаги

Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен высказываниями главного тренера Зинедина Зидана по поводу того, что команда не нуждается в усилении вратарской позиции, информирует Football Espana. Оба по-разному смотрят на возможное приобретение голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

Как отмечает французский наставник, его полностью устраивают вратари "Королевского клуба" Кейлор Навас и Кико Касилья. Перес же не сомневается в необходимости трансфера Аррисабалаги, который еще пропустит три недели из-за травмы.

Ранее сообщалось, что врачи мадридского клуба, проводившие осмотр Аррисабалаги, обнаружили у него травму правой ноги, из-за которой он может пропустить три месяца. Также есть вероятность, что Кепе потребуется операция.

"Реал", вероятно, передумал покупать Кепу этой зимой, отложив сделку до лета. Сам игрок не хочет операции, рассчитывая на консервативное лечение.