Перес не хочет отпускать Бэйла из "Реала"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может остаться в команде, несмотря на потерю регулярной игровой практики. Как сообщает The Sun, президент мадридского клуба Флорентино Перес не хочет продавать валлийца летом. Полтора года назад Бэйл продлил контракт с "Реалом" на четыре года, по нему он получает в неделю 680 тысяч евро.

28-летний хавбек в нынешнем сезоне в чемпионате Испании провел 23 матча, забив 12 мячей. В Лиге чемпионов на его счету один гол в пяти матчах.