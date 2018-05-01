10:08 | Футбол — Испания

Перес не хочет отпускать Бэйла из "Реала"

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Полузащитник "Реала"  Гарет Бэйл может остаться в команде, несмотря на потерю регулярной игровой практики. Как сообщает The Sun, президент мадридского клуба Флорентино Перес не хочет продавать валлийца летом. Полтора года назад Бэйл продлил контракт с "Реалом" на четыре года, по нему он получает в неделю 680 тысяч евро.

28-летний хавбек в нынешнем сезоне в чемпионате Испании провел 23 матча, забив 12 мячей. В Лиге чемпионов на его счету один гол в пяти матчах.

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Player124

Свободу Гарету Бэйлу!!!

10:22

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