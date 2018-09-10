Перес назвал, кого видит в качестве президента "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес сказал, что видит в качестве своего преемника на этом посту первую ракетку мира Рафаэля Надаля. Испанский теннисист является почетным членом руководства мадридцев с 2011 года.

– Надаль – отличный выбор на пост президента "Реала", цитирует El Confidencial Переса. – Он – один из лучших послов клуба в мире.

Для того, чтобы претендовать на пост президента "королевского клуба", человек должен входить в руководство не менее 20 лет. Надаль сможет выдвинуть свою кандидатуру не раньше 2031 года, когда ему исполнится 45 лет.