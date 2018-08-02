Перес назвал цену, за которую "Реал" продаст Модрича в "Интер"

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что "Интер" хочет купить полузащитника мадридцев Луку Модрича. Ранее сообщалось, что "нерадзурри" решили отказаться от идеи покупки у "Баварии" Артуро Видаля и сосредоточились на приобретении 33-летнего хорвата.

Вместе с тем, Marca утверждает, что испанский клуб и сам игрок уже ответили отказом на предложение итальянцев.

– Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо – если кто-то заплатит 750 миллионов евро, – сказал Перес.

Напомним, Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. В составе мадридцев хавбек за 6 сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.