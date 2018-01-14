Перес хочет избавиться от девяти футболистов "Реала"?

Президент "Реала" Флорентино Перес остался недоволен действиями своей команды в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (0:1). Как сообщает Diario Gol, функционер принял решение продать девятерых футболистов.
По информации источника, в список попали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Начо, Марселу, Кейлор Навас, Хакими, Лука Модрич, Рафаэль Варан.
Напомним, что сегодня стало известно о намерении Переса включить Роналду в сделку по форварду "ПСЖ" Неймару.
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Криштиану Роналду
- Карим Бензема
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Вильярреал
- Гарет Бэйл
- Лука Модрич
- Марселу Виейра
- Флорентино Перес
- Рафаэль Варан
- Кейлор Навас
- Начо
Одержимый
Новые футболисты конечно нужны, но продать 9 человек основы, бред, кого тогда брать и как строить команду? Проще начать вообще с нуля и создать Нереал какой-нибудь)
14:57
Victort54
Роналдо забивает кучу мячей всюду, где играл; и в Испании и в Англии. Найти равного ему форварда сейчас практически нереально: есть потенциал у Левандовски и Кейна, но неизвестно еще как они сыграют в Испании. Другое дело - денежный вопрос и попытки соответствовать уровню Месси, тут без комментариев. Потеря Модрича будет сейчас невосполнима, он в мире на этой позиции №1.
14:51
SPFAN
Надо убрать Криштину и Карима.
14:47
Molochnik1972
Судя по всему у большиства игроков пропала мотивация после двух ЛЧ, по Марселу это особенно видно, раньше как нападющий был, а сейчас вообще почти не заметен.
14:10
Смерть сусликам
Flamenc!Кристина тормоз Реала!13:23___________Как к нему не относиться, но он точно не тормоз реала, за карьеру в мадриде 418 матче (во всех турнирах) - 422 гола - 127 гол. передач
13:37
Flamenco
Кристина тормоз Реала!
13:23
Flamenco
Срочно на Ц Рынок: Кристина, БезНема, СтекоТара! Оптом
13:19
Смерть сусликам
Итак по именам 1.Роналду, он эмоционально не в лучшем состоянии(попал в яму), плюс постоянные разговоры о покупке Неймара(на данный момент слабей), далее подписание Месси на шикарных условиях, а он никогда не хочет получать меньше Месси(хотя на рекламе КриРо делает гораздо больше), вопрос соперничества всей его жизни. Итог: Перес не найдет футболиста, который забивает много(очень много), за соразмерные деньги т.к. таких футболистов толком нет, причем один точно не поедет. 2.Бэйл, талант которому полностью(и думаю больше чем есть ждать не стоит) раскрыться помешали травмы. Как бы его Перес не любил, а он думал вокруг него игру строить, нельзя полагаться на игрока, который может поехать в санчасть после завтрака. Итог: если найдут кому продать(а ищут уже год) за соразмерные деньги - продажа будет. 3.Бензема. Против него провальное начало сезона, никак от этого не уйти, плюс(судя по всему натянутые отношения с Флорентином). 30 лет это последний год когда за него можно получить адекватную компенсацию. Итог: замен можно много подобрать, гораздо выше классом. 4.Начо Фернандез. Один плюс, до мозга костей сливочный, но всю карьеру запасной. В его 27 лет продажа пойдет только на пользу. Итог: потерей не является. 5.Марселу. Мое мнение лучший левый латераль мирового футбола. Итог: его потеря невосполнима. 6. Навас. Такую антипатию как к нему Перес не испытывает ни к одному футболисту своей команды, но в чем то он прав глокиперов такого уровня, в мировом футболе, достаточно. Итог: не является большой потерей, даже без покупке Де Хеа, на рынке можно подобрать голкипера выше уровнем. 7. Хакими. При живом Карвахале ему не заиграть, поэтому аренда или продажа с правом выкупа. Итог: никак не влияет на результат. 8. Модрич. Так же как и по Марселу лучший(один из лучших) на своей позиции. Ведет всю игру команды, его отсутствие сразу сказывается на всей команде Найти замену "малышу" нереально. Итог: катастрофическая потеря. 9. Варан. Был один из самых подающих надежды игроков обороны в мировом футболе, но травмы. Если он обходиться без травм, что бывает крайне редко, он показывает качественный футбол. Итог: нужна замена, соответствующего класса, плюс на Варан есть пока неплохой спрос.
13:01
П_о_в_а_р
В Спартак на просмотр.
12:51
ole72
Перес явно от похмелья никак не отойдёт
12:27
shpasic
а от себя он не хочет избавиться?))
12:21
Player124
Фейк конечно, но был бы рад, окажись это правдой.
12:21
Serenky25
Три на 100?
12:21
Alex Tula 37
Как минимум половина из списка - это лучшая половина основного состава Реала. Поэтому данная новость является очередным фэйком.
12:05
Смерть сусликам
Мое мнение, найти замену Марселу и Модричу нереально, я их считаю одними из лучших(если не лучшими) на своих позициях
11:54