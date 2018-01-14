Перес хочет избавиться от девяти футболистов "Реала"?

Президент "Реала" Флорентино Перес остался недоволен действиями своей команды в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (0:1). Как сообщает Diario Gol, функционер принял решение продать девятерых футболистов.

По информации источника, в список попали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Начо, Марселу, Кейлор Навас, Хакими, Лука Модрич, Рафаэль Варан.

Напомним, что сегодня стало известно о намерении Переса включить Роналду в сделку по форварду "ПСЖ" Неймару.