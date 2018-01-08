23:44 8 января | Футбол — Испания

Переписка игроков "Барселоны" после трансфера Коутинью. Видео

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"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, в котором представила, как игроки команды могли бы поприветствовать новичка Филиппе Коутинью. Так, хавбек перешедший в каталонскую команду из "Ливерпуля", рассказал о мечте забить гол, как Серхи Роберто в ворота "ПСЖ" в Лиге чемпионов, а Луис Суарес вспомнил о временах совместного выступления в составе "красных".

Паулинью: "Добро пожаловать, брат!"
Жерар Пике: "Боже мой! Смотрите, кто здесь!"
Марк-Андре тер Штеген: "Поздравляю с трансфером, бро! Добро пожаловать в "Барселону".
Филиппе Коутинью: "Спасибо, парни! Я действительно счастлив".
Серхи Роберто: "Мы рады, что ты с нами!"
Филиппе Коутинью: "Мечта стала реальностью. Я всегда хотел быть частью стиля "Барсы". Надеюсь забить восхитительные голы, как ты в ворота "ПСЖ"!
Жерар Пике: "Это был отличный гол!"
Луис Суарес: "Привет! Не могу дождаться, чтобы снова сыграть с тобой, как в старые времена. А еще знаешь что, фанаты "Барсы" ждали тебя!"
Марк-Андре тер Штеген: "Скоро ты узнаешь, что "Барса" - это больше чем клуб! Дай знать, если понадобятся советы по поводу города".
Филиппе Коутинью: "Спасибо, мужик! Скоро увидимся!"

Напомним, Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 6 января, подписав контракт до лета 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 160 миллионов евро (из них 40 – бонусы).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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comarof.vas

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03:22

spetrov

...При этом на самом деле кто-нибудь из старых игроков наверняка подумал о возросшей конкуренции и добавил - а не заехать ли ему в репу на ближайшей тренировке.

02:43

spetrov

баламошка +1.

01:47

баламошка

"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, в котором представила, как игроки команды МОГЛИ БЫ поприветствовать новичка Филиппе Коутинью.///////////////////Мир сошёл с ума.

00:10