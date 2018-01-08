Переписка игроков "Барселоны" после трансфера Коутинью. Видео

"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, в котором представила, как игроки команды могли бы поприветствовать новичка Филиппе Коутинью. Так, хавбек перешедший в каталонскую команду из "Ливерпуля", рассказал о мечте забить гол, как Серхи Роберто в ворота "ПСЖ" в Лиге чемпионов, а Луис Суарес вспомнил о временах совместного выступления в составе "красных".
Паулинью: "Добро пожаловать, брат!"
Жерар Пике: "Боже мой! Смотрите, кто здесь!"
Марк-Андре тер Штеген: "Поздравляю с трансфером, бро! Добро пожаловать в "Барселону".
Филиппе Коутинью: "Спасибо, парни! Я действительно счастлив".
Серхи Роберто: "Мы рады, что ты с нами!"
Филиппе Коутинью: "Мечта стала реальностью. Я всегда хотел быть частью стиля "Барсы". Надеюсь забить восхитительные голы, как ты в ворота "ПСЖ"!
Жерар Пике: "Это был отличный гол!"
Луис Суарес: "Привет! Не могу дождаться, чтобы снова сыграть с тобой, как в старые времена. А еще знаешь что, фанаты "Барсы" ждали тебя!"
Марк-Андре тер Штеген: "Скоро ты узнаешь, что "Барса" - это больше чем клуб! Дай знать, если понадобятся советы по поводу города".
Филиппе Коутинью: "Спасибо, мужик! Скоро увидимся!"
Напомним, Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 6 января, подписав контракт до лета 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 160 миллионов евро (из них 40 – бонусы).
How do you think the Barça players would welcome @Phil_Coutinho? Here's how we imagined it - with a little help from @Viber! 🤙📱– FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 января 2018 г.
🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/wAvNhyMFTu
- Барселона (Футбол)
- Ливерпуль
- Луис Суарес
- Жерар Пике
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
- Лига чемпионов
- Марк-Андре тер Штеген
- Серхи Роберто
- Паулинью
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03:22
spetrov
...При этом на самом деле кто-нибудь из старых игроков наверняка подумал о возросшей конкуренции и добавил - а не заехать ли ему в репу на ближайшей тренировке.
02:43
spetrov
баламошка +1.
01:47
баламошка
"Барселона" в Твиттере опубликовала ролик, в котором представила, как игроки команды МОГЛИ БЫ поприветствовать новичка Филиппе Коутинью.///////////////////Мир сошёл с ума.
00:10