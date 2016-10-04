Пьер-Эмерик Обамеянг: "Переход в "Реал" - моя цель"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в очередной раз заявил о желании перейти в "Реал". Ранее габонец рассказал, что в детстве пообещал своему ныне покойному дедушке перейти в мадридскую команду.

– "Реал" – команда моего сердца, – цитирует AS Обамеянга. – Надеюсь, когда-нибудь я стану игроком этой команды. Это цель, и для ее реализации у меня есть время. Публично я заявил о своем желании для того, чтобы повысить интерес мадридцев, но пока это не сильно помогает. Тем не менее, я знаю, что "Реал" контактировал с руководством "Боруссии".