12:52 | ФУТБОЛ — Испания

Пепе - в заявке "Реала" на матч с "Вильярреалом"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на игру 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". В списке футболистов оказался защитник Пепе, чей контракт с мадридцами истекает в июне этого года.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Начо, Марселу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бэйл, Бензема, Мората.

Матч "Вильярреал" – "Реал" состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

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Материалы REN-TV

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