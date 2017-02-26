Пепе - в заявке "Реала" на матч с "Вильярреалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на игру 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала". В списке футболистов оказался защитник Пепе, чей контракт с мадридцами истекает в июне этого года.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Начо, Марселу;

полузащитники – Кроос, Хамес, Каземиру, Ковачич, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бэйл, Бензема, Мората.

Матч "Вильярреал" – "Реал" состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.