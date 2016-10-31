Пепе пропустит от четырех до шести недель и не сыграет с "Атлетико"

Стали известны сроки восстановления защитника мадридского "Реала" Пепе, сообщает AS. В результате проведенного углубленного исследования у футболиста было выявлено повреждение задней поверхности бедра. По прогнозам, Пепе пропустит от четырех до шести недель и не сможет принять участия в мадридском дерби с "Атлетико", которое состоится 20 ноября. Впрочем, эта информация еще не подтверждена официально.

Напомним, что травму португалец получил в матче 10-го тура ла лиги с "Алавесом", в котором "Реал" разгромил соперника со счетом 4:1.