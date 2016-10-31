15:39 | ФУТБОЛ — Испания

Пепе пропустит от четырех до шести недель и не сыграет с "Атлетико"

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Стали известны сроки восстановления защитника мадридского "Реала" Пепе, сообщает AS. В результате проведенного углубленного исследования у футболиста было выявлено повреждение задней поверхности бедра. По прогнозам, Пепе пропустит от четырех до шести недель и не сможет принять участия в мадридском дерби с "Атлетико", которое состоится 20 ноября. Впрочем, эта информация еще не подтверждена официально.

Напомним, что травму португалец получил в матче 10-го тура ла лиги с "Алавесом", в котором "Реал" разгромил соперника со счетом 4:1.

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