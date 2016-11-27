08:41 | ФУТБОЛ — Испания

Пепе: "Продление контракта с "Реалом"? Я буду ждать до последнего"

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Защитник "Реала" Пепе после игры 13-го тура чемпионата Испании против "Спортинга" (2:1) не стал разъяснять ситуацию переговоров с клубом о продлении контракта. Согласно слухам, стороны не могут договориться о длительности нового соглашения 33-летнего футболиста: Пепе настаивает на контракте на два сезона, тогда как "Реал" хочет продлить истекающее летом 2017 года соглашение на один год.

– Вопрос по моему контакту полностью в руках клуба, – цитирует Marca Пепе. – Я буду ждать до последнего дня, если придется. Хочу завершить карьеру в этой команде.

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