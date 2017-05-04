Пепе принял решение уйти из "Реала"

Защитник "Реала" Пепе принял решение покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, утверждает El Confidencial. 34-летний португалец разочарован тем, что "Реал" предложил ему продлить контракт, срок действия которого заканчивается в конце этого сезона, лишь на один год, а не на два, как хочет игрок. Португальский защитник намерен перебраться в Китай, где в его услугах заинтересованы несколько команд.

Еще прошлой зимой "Хэбэй Форчун" хотел заполучить Пепе, предлагая игроку зарплату в 15 миллионов евро, что в три раза превышает его зарплату в "Королевском клубе".