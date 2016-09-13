Пепе: "При Моуринью "Реал" ненавидели, хорошо, что эти три года быстро пролетели"

Защитник "Реала" Пепе подчеркнул, что при экс-наставнике команды Жозе Моуринью "Королевский клуб" ненавидели. По словам португальского защитника, Моуринью очень сильно отличается от нового главного тренера команды Зинедина Зидана.

– При Моуринью нас ненавидели, когда мы выходили на поле, – приводит Cadena Ser слова Пепе. – Это продолжалось три года, и, слава богу, это время пролетело быстро.

Многое изменилось, когда пришел Анчелотти, было видно, что к нам вновь начали относиться по-другому. Сейчас то, что было при Моуринью, – уже в прошлом. Я оставался сильным и преодолел это, продолжал прогрессировать в Мадриде.

Моуринью и Зидан очень отличаются друг от друга, можно сказать, что они – антиподы. Но не в том смысле, что один – хороший, а другой – плохой.

У Моуринью много опыта в качестве тренера, он работал в великих клубах с великими игроками. Зидан же начал тренировать клуб из чемпионата Испании только в прошлом году. Но он сам играл на высочайшем уровне и знает, что можно ожидать на поле.