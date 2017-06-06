Пепе попрощался с "Реалом"

Защитник "Реала" Пепе попрощался с болельщиками клуба. Накануне португалец объявил об уходе из "Реала", в котором играл с 2007 года. По информации СМИ он перейдет в "ПСЖ".

"Этот день настал. 12 июля 2007 года я перешел в "Реал" с чувствами мальчика, который прибыл туда, о чем мечтал все детство. Сегодня, 10 лет спустя я вынужден уйти. Сегодня мне остается лишь поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто помогал писать эту красивую историю. Спасибо друзьям и коллегам. Я говорю "до свидания" городу, в котором родились и росли мои дочери. Я доволен тем, чего добился здесь и сохраню отношение болельщиков в своем сердце. Чувствовать вашу поддержку всегда было волшебно!" - написал Пепе на своей странице в Инстаграме.