Пепе отказал "Хэбэй Чайна Форчун" ради "Интера"

Защитник "Реала" Пепе станет игроком "Интера", утверждает Marca. Стороны уже близки к соглашению – осталось лишь уладить некоторые детали. Отмечается, что 34-летний португалец отказался от выгодного предложения китайского клуба "Хэбэй Чайна Форчун". Ранее сообщалось, что в Китае защитнику предлагали 15 миллионов евро в год. Также чемпионом Европы интересовались клуба Англии и Франции, в частности "ПСЖ".

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пепе провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал передачу. Пепе провел в "Королевском клубе" 10 сезонов и выиграл с командой две Лиги чемпионов. В "Интер" он отправится сразу после финального матча Лиги чемпионов (3 июня), в котором встретятся "Реал" и "Ювентус".