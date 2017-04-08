22:20 | ФУТБОЛ — Испания

Пепе может больше не сыграть в этом сезоне из-за перелома ребер

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Защитник "Реала" Пепе получил травму в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1). Как сообщает пресс-служба клуба, у 32-летнего ветерана диагностирован перелом седьмого и восьмого ребер. Не исключено, что он может больше не выйти на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, что ветеран открыл счет в этом матче. Но вскоре он столкнулся с одноклубником Тони Кроосом и на 67-й минуте заменен на Начо.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

Кто бы мог подумать, что Тони такой терминатор. Поломать Пепе кости - это мощно.

22:36

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