Пепе Мель: "У "Реала" самый сильный состав в Европе"

Главный тренер "Депортиво" Пепе Мель после поражения от "Реала" (0:3) в матче 1-го тура чемпионата Испании отметил, что у мадридцев сейчас самый сильный состав в Европе. Он также добавил, что футболисты соперника еще долго смогут показывать высокий уровень игры.

– Мы все согласны, что у "Реала" самый сильный состав в Европе, – приводит AS слова Меля. – И совершенно нет разницы, кто выходит на поле. Плюсом для них является то, что все в команде молодые. Так что они еще долго смогут показывать высокий уровень.

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