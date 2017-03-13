Пепе Мель: "Барселона" играла в середине недели? "Депортиво", вообще-то, тоже"

Главный тренер "Депортиво" Пепе Мель после игры 27-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:1) выразил удовлетворение от выступления команды. Специалист подчеркнул, что и его команда провела два матча на уходящей неделе.

– Мы действовали в одном ритме во всех компонентах, – цитирует AS Меля. – "Барселона" играла в среду? Вообще-то, мы тоже. У нас была своя Лига чемпионов, перенесенный матч ла лиги с "Бетисом" (1:1). Конечно, в матче с "ПСЖ" "Барселона" сотворила историю, но мы тоже выкладывались и готовились к матчу против "Бетиса".

"Депортиво" сумел осложнить жизнь сине-гранатовым и сыграть так, как мы хотели. Я очень доволен минувшей игрой, думаю, как и болельщики.