Пепе летом может перейти в "ПСЖ" или "Манчестер Сити"

Защитник "Реала" Пепе настроен отказаться от перехода в чемпионат Китая летом, сообщает AS. По информации источника, 34-летний португалец рассматривает варианты с переходом в "Пари Сен-Жермен" или "Манчестер Сити". Тем не менее, если футболист все же решится на переезд в Китай, где ему предлагают зарплату в 12 миллионов евро, то европейские клубы не намерены конкурировать с таким предложением.

В июне у Пепе истекает контракт с "Реалом". В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.