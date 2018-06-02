Пеллегрино возглавил "Леганес"

"Леганес" объявил о назначении на пост главного тренера Маурисио Пеллегрино. Контракт с 46-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2018 года.

Последним местом работы Пеллегрино был "Саутгемптон". Специалист возглавил его летом 2017 года, однако уже в марте 2018-го был снят с должности за плохие результаты.

На посту главного тренера "Леганеса" Пеллегрино заменил Асьера Гаритано, который по окончанию сезона отправился в "Реал Сосьедад". Отметим, что под руководством Гаритано в прошедшем сезоне команда заняла 17 место в чемпионате Испании. В Кубке Испании в 1/4 финала "Леганесу" удалось выбить "Реал" (0:1, 2:1), но в полуфинале сильнее оказалась "Севилья" (1:1, 0:2).

В ближайшие дни будет объявлено о дате официальной презентации Пеллегрино в качестве наставника "Леганеса".