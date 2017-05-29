Пеллегрино покинул пост главного тренера "Алавеса"

Аргентинец Маурисио Пеллегрино ушел в отставку с поста главного тренера "Алавеса". 45-летний специалист сообщил об этом на специальной пресс-конференции.

– Я был счастлив здесь как тренер и хотел бы поблагодарить всех в клубе за помощь. Особенно игроков, – приводит официальный Твиттер "Алавеса" слова Пеллегрино. – Уверен, что команда продолжит и дальше выполнять свои задачи.

Пеллегрино возглавил "Алавес" летом 2016 года. Под его руководством клуб закончил сезон в чемпионате Испании на девятом месте, а также вышел в финал Кубка Испании, где проиграл "Барселоне" (1:3).