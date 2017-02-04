08:09 | ФУТБОЛ — Испания

Пеле: "Неймар техничнее, чем Криштиану Роналду"

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Легендарный бразилец Пеле отметил, что форвард "Реала" Криштиану Роналду превосходит его соотечественника Неймара только в одном игровом аспекте. По его словам, нападающему "Барселоны" не хватает умения играть головой.

– Единственная проблема Неймара – игра головой, – цитирует A Bola Пеле. – В этом аспекте Криштиану Роналду намного лучше. Технически же Неймар намного сильнее португальца, который лишь в игре головой больше развился. У Неймара же голов головой мы не увидим.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sprut73

Изсибири, ну этого мы уже не узнаем. Сейчас достаточно игроков техничнее Роналду

09:26

Ботаникум

Да и в ворота Неймар попадает таки реже КриРо. А футбол - пока что не ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Кстати, вполне возможно, что у Криштиану в жиме лёжа результат лучше, чем у Неймара!

08:38

изсибири

Уверен, что у Эйсебио противоположная точка зрения ))))

08:33

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