Пеле: "Неймар техничнее, чем Криштиану Роналду"

Легендарный бразилец Пеле отметил, что форвард "Реала" Криштиану Роналду превосходит его соотечественника Неймара только в одном игровом аспекте. По его словам, нападающему "Барселоны" не хватает умения играть головой.
– Единственная проблема Неймара – игра головой, – цитирует A Bola Пеле. – В этом аспекте Криштиану Роналду намного лучше. Технически же Неймар намного сильнее португальца, который лишь в игре головой больше развился. У Неймара же голов головой мы не увидим.
sprut73
Изсибири, ну этого мы уже не узнаем. Сейчас достаточно игроков техничнее Роналду
09:26
Ботаникум
Да и в ворота Неймар попадает таки реже КриРо. А футбол - пока что не ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Кстати, вполне возможно, что у Криштиану в жиме лёжа результат лучше, чем у Неймара!
08:38
изсибири
Уверен, что у Эйсебио противоположная точка зрения ))))
08:33