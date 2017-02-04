Пеле: "Неймар техничнее, чем Криштиану Роналду"

Легендарный бразилец Пеле отметил, что форвард "Реала" Криштиану Роналду превосходит его соотечественника Неймара только в одном игровом аспекте. По его словам, нападающему "Барселоны" не хватает умения играть головой.

– Единственная проблема Неймара – игра головой, – цитирует A Bola Пеле. – В этом аспекте Криштиану Роналду намного лучше. Технически же Неймар намного сильнее португальца, который лишь в игре головой больше развился. У Неймара же голов головой мы не увидим.