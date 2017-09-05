Пеле: "Коутинью не нужно переходить в Испанию"

Знаменитый бразильский футболист Пеле выразил уверенность в том, что его соотечественнику Филиппе Коутинью, выступающему за "Ливерпуль", не нужно переходить в чемпионат Испании.

По словам легендарного игрока, не обязательно менять команды, чтобы доказывать свой высокий уровень. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с полузащитником была заинтересована "Барселона".

– Нужно ли Коутинью переходить в Испанию? Нет, – приводит Marca слова Пеле. – Не нужно постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень. Все зависит от того, насколько хорошо ты распоряжаешься предоставленными возможностями. Он – футболист, на которого нужно обратить внимание. Коутинью великолепен в "Ливерпуле".