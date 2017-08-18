Паулинью: "Я соответствую уровню "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Паулинью уверен в том, что он сумеет адаптироваться к стилю каталонского клуба. По словам полузащитника, он соответствует уровню сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что Конфедерация футбола Бразилии, с которой советовалась "Барселона", не рекомендовала клубу подписывать контракт с хавбеком. По их словам, 29-летний футболист хорош для более активного разрушительного футбола.

– Я уверен в том, что соответствую уровню "Барселоны", – приводит Marca слова Паулинью. – Мне пришлось сделать многое, чтобы перейти в состав сине-гранатовых. Это получилось, потому что я не сомневался в том, что смогу заиграть здесь. Я привыкну к философии клуба, который может побеждать в каждом матче.

Паулинью оконфузился во время презентации в "Барселоне". Видео