Паулинью: "Вовремя забил, потому что "Атлетик" очень хотел сравнять счет"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью выразил радость по поводу гола, забитого им в матче чемпионата Испании с "Атлетиком" (2:0). Бразилец поразил ворота соперника в самом конце встречи.

– Я доволен этим голом, потому что "Атлетик" очень старался сравнять счет, – цитирует AS Пулинью. – Мой гол успокоил игру и обеспечил нам победу. Мне удобнее забивать, когда я выхожу в стартовом составе. Думаю, что все складывается успешно. Я пользуюсь поддержкой партнеров по команде. Каждая секунда игры в "Барселоне" должна доставлять удовольствие.