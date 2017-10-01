Паулинью: "В Литве я столкнулся с расизмом"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью отметил, что имел проблемы с расизмом в Литве. Игрок переехал в Европу из Бразилии в 2006 году, когда ему было 18 лет.

- Я уехал в Литву за новыми ощущениями, - приводит El Periodico слова Паулинью. - Там все было хорошо, пока я не столкнулся в расизмом. Как это проявилось? Как обычно это и бывает. Я навсегда запомнил это. Доставалось и моим партнерам по команде. Сильно пострадал от этого.