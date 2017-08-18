Паулинью: "Сначала у меня были сомнения о переходе в "Барселону", я был счастлив в Китае"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью, перешедший в клуб из "Гуанчжоу", отметил, что сначала сомневался в необходимости трансфера. Он также добавил, что ему пришлось через многое пройти, чтобы оказаться в составе каталонцев.

В составе "Гуанчжоу" он провел во всех турнирах 95 матчей, забив 28 голов. У полузащитника есть опыт выступлений в Европе – он провел два сезона в "Тоттенхэме" (67 матчей, 10 голов), в который перешел из "Коринтианса" (161 игра, 34 мяча).

– Сначала у меня были сомнения, стоит ли мне переходить в "Барселону", я чувствовал себя счастливым в Китае, – приводит Marca слова Паулинью. – Потом прошло время, и я решил дать положительный результат, потому что это "Барса" и я хотел быть там. Те, кто меня знает, понимают, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться в клубе.