Паулинью не попал в заявку "Барселоны" на игру с "Бетисом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". В списке игроков не оказалось травмированных Луиса Суареса и Андреса Иньесты, а также новичка команды Паулинью, которого сине-гранатовые приобрели у "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

Полностью заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

вратари – тер Штеген, Силлесен;

защитники – Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Видаль, Юмтити;

полузащитники – Ракитич, Бускетс, Д. Суарес, Туран, Роберто, Гомиш

нападающий – Месси, Алькасер, Деулофеу.

Игра "Барселона" – "Бетис" состоится 20 августа и начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.