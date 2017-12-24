Паулинью: "На свою жизнь запомню свое первое класико"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью отметил, что навсегда запомнит матч 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0). Он также добавил, что игра рядом с нападающим Лионелем Месси значительно все упрощает.

Напомним, что Паулинью присоединился к каталонской команде в межсезонье.

– Я очень рад, потому что это мое первое класико. Важнейшая победа для команды, – приводит Sport.es слова Паулинью. – У меня нет слов, чтобы оценить важность победы над "Реалом" в моем первом класико.

В матчах для меня отправным точками являются Месси, Суарес и Ракитич, но я также равняюсь и на Бускетса, который играет глубже. Я отталкиваюсь от его игры, и мне это помогает, теперь я могу действовать стабильнее.

Когда играешь рядом с Месси, это значительно упрощает все для тебя. Он лучший в мире, замечательный парень, ему не нужно ничего говорить. Он просто на другом уровне. Я навсегда сохраню воспоминания об игре вместе с ним. А свое первое класико я запомню на всю жизнь.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице ла лиги, опережая идущий на четвертом месте "Реал" на 14 очков.