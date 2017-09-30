Паулинью: "Месси пригласил меня в "Барселону" во время матча сборных"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью рассказал, что приглашение в клуб он получил от нападающего Лионеля Месси. По его словам, аргентинец общался с ним во время товарищеского матча между Аргентиной и Бразилией (1:0) в июне.

- Это было задолго до официального старта переговоров, - цитирует Sport.es Паулинью. - Был товарищеский матч против Аргентины. Я играл в центре с Виллианом. Месси подошел ко мне и спросил, не хочу ли я выступать за "Барселону". Я ответил согласием. Я был так взволнован, что сказал Виллиану о своем переходе в каталонский клуб.