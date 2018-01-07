Паулинью: "Коутинью поможет "Барселоне" достигнуть поставленных целей"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью считает, что новичок команды Филиппе Коутинью поможет каталонцам достигнуть поставленных перед ними целей. Он также добавил, что сейчас каждый матч для сине-гранатовых как финал.

Напомним, что 25-летний Коутинью вчера подписал контракт с "Барселоной" на пять лет. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 120 миллионов евро (плюс еще 40 миллионов в виде различных бонусов).

– Коутинью – отличный футболист, он поможет "Барселоне" достигнуть поставленных перед клубом целей, – приводит Marca слова Паулинью. – У нас сейчас все в порядке, но каждый матч для нас как финал, нам нужно добывать очки.