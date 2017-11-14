Паулинью: "Иньеста на поле делает вещи, которые я никогда не видел"

Полузащитник "Барселоны" Паулинью отметил игру своего партнера по команде Андреса Иньесты. Он также добавил, что действия хавбека на поле невозможно предсказать.

Напомним, 29-летний Паулинью перешел в каталонский клуб этим летом.

– Я большое внимание обращаю на Иньесту, я им восхищаюсь, – приводит Globoesporte слова Паулинью. – Он отличается от других, поэтому я всегда стараюсь следить за его действиями и позицией на поле.

Иньеста – образец для подражания. На тренировках и в матчах он делает такие вещи, которых я никогда раньше не видел. Иногда думаешь, что он сделает три-четыре касания по мячу, а на самом деле он делает одно. Его действия невозможно предсказать.

33-летний Иньеста выступает за "Барсу" с 2002 года, в текущем сезоне он провел 13 матчей во всех клубных турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.