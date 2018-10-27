Патрик Клюйверт хочет, чтобы его сын тоже играл за "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Патрик Клюйверт признался, что хочет, чтобы его сын Джастин однажды перешел в каталонский клуб. Голландец с 1998 по 2004 год выступал за сине-гранатовых.

- Конечно, Джастин хотел бы перейти в "Барселону" однажды, и он также говорил об этом в прессе, - цитирует Football Italia Клюйверта-старшего. - Конечно, на данный момент в "Роме" он чувствует себя очень хорошо, это молодая команда, в которой также есть опытные игроки. Надеюсь, что в конце концов он сможет подписать контракт с "Барселоной", потому что это также моя мечта. Если ваш сын идет по вашим стопам, это здорово.