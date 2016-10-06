08:37 | ФУТБОЛ — Испания

Папа римский получил в подарок футболку "Барселоны"

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Папа римский Франциск получил в подарок футболку "Барселоны" с автографами игроков, информирует Marca. Первосвященник римской церкви получил ее в рамках испанской программы под названием "Неуязвимые". Она направлена на борьбу с детской нищетой в Каталонии.

Понтифик принял делегацию из Испании у себя в Ватикане. Подарок он получил из рук Хорди Кардонера. Добавим, что Папа римский является поклонником футбола и поддерживает аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

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баламошка

Папа будет теперь мячик по Ватикану гонять в футболке Барсы.

08:55

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