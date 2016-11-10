Паоло Росси: "Золотой мяч" выиграет Криштиану Роналду"

Обладатель "Золотого мяча"-1982 Паоло Росси выразил мнение, что по итогам этого года трофей получит форвард "Реала" Криштиану Роналду. Ранее журнал France Football опубликовал список из 30 претендентов на "Золотой мяч"-2016.

- Роналду выиграет "Золотой мяч", - цитирует Marca Росси. - Он выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии и победил в Лиге чемпионов с "Реалом". Он главный претендент, хоть его соперник - Лионель Месси - потрясающий игрок.