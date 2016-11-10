Паоло Росси: "Золотой мяч" выиграет Криштиану Роналду"

Обладатель "Золотого мяча"-1982 Паоло Росси выразил мнение, что по итогам этого года трофей получит форвард "Реала" Криштиану Роналду. Ранее журнал France Football опубликовал список из 30 претендентов на "Золотой мяч"-2016.
- Роналду выиграет "Золотой мяч", - цитирует Marca Росси. - Он выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии и победил в Лиге чемпионов с "Реалом". Он главный претендент, хоть его соперник - Лионель Месси - потрясающий игрок.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/abroad/news/nazvany-30-pretendenttov-na-zolotoy-myach-2016-1058393/
Flamenco
Паоло! Правильнее не выиграет, а отдадут))
10:22