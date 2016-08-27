Пако Айестаран: "Алькасер? Душой и телом он уже не в "Валенсии"

Главный тренер "Валенсии" Пако Айестаран после игры 2-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (0:1) объяснил, по какой причине из заявки был вычеркнут нападающий Пако Алькасер. По слухам, в услугах форварда всерьез заинтересована "Барселона", которая готова отдать за игрока 30 миллионов евро.

– Отсутствие Алькасера в заявке означает, что он не в состоянии полноценно помочь команде, – цитирует Mundo Deportivo Айестарана. – В ближайшее время вы все сами узнаете. Это тяжелая для нас история. Чтобы быть в заявке, футболист душой и телом должен быть вместе с действующим клубом. Что будет дальше – спросите у него.