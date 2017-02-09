Пачеко продлил контракт с "Алавесом", но может вернуться в "Реал"

Вратарь "Алавеса" Фернандо Пачеко продлил контракт с командой, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение голкипера действует до лета 2020 года.

При этом испанские СМИ отмечают, что летом Пачеко, вероятнее всего, вернется в "Реал", который владеет правом выкупа своего воспитанника. Данный пункт в соглашении сторон действует до предстоящего лета, поэтому мадридская команда может вернуть своего воспитанника, чтобы затем перепродать, поскольку цена на 24-летнего вратаря сильно возросла после яркого выступления в текущем сезоне.