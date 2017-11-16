Пабло Освальдо: "Сампаоли ждал меня в "Севилье", но в это время шел рок-фестиваль"

Бывший нападающий сборной Италии Пабло Освальдо сообщил о том, что в 2016 году мог стать игроком "Севильи". Форвард, на тот момент выстывавший за "Бока Хуниорс", отказался от перехода из-за ежегодного фестиваля Cosquin Rock, проходящего в аргентине.

– Зимой 2016 года мне позвонил Сампаоли, который работал в "Севилье". Он сказал, что ему нужен нападающий, а я могу делать все, что захочу, – приводит Football Italia слова Освальдо. – Но я ответил ему, что скоро в Аргентине пройдет рок-фестиваль. Он сказал, что забыл об этом и что я не могу его пропустить.