Пабло Мачин: "ВАР занимает слишком много времени"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин раскритиковал применение технологии ВАР в матче чемпионата Испании с "Уэской" (2:1). Голы его команды отменялись после применения видеоповторов судьями.

– Процедура просмотра повторов была слишком долгой, – цитирует Marca Мачина. – Это меняет эмоции, настрой. И ВАР занимает слишком много времени.

Конечно, лучше бы мы победили со счетом 2:0. Потому что для нас важно сохранять ворота. Это не менее важно, чем забивать голы. Мы не заслуживали даже пропущенного гола. Должны были победить с большим запасом.